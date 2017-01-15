إصابة شخصين وتدمير منشآت حيوية إثر زلزال ضرب إندونسيا

أصيب شخصان على الأقل وتعرض عدد من المنازل والمنشآت الحيوية للتدمير، إثر زلزال بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر ضرب جزر (مولوكاس) الواقعة شرقي أندونيسيا.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الجمعة أن الزلزال وقع مساء أمس /الخميس/، وسجل مركزه على بعد 139 كيلو مترا من شمال غرب مدينة "تيرنيت".

وأعلنت وكالة التخفيف من الكوارث المحلية في (ترينت)، في بيان رسمي، أنه بداية من صباح اليوم سيتم عودة الأشخاص الذين تم تحذيرهم بالابتعاد عن الشواطيء إلى بيوتهم، مشيرا إلى عودة الهدوء في محيط جزر "مولوكاس".

وأشارت الشبكة إلى أنه كان قد تم رفع تحذير بوقوع "تسونامي" عقب ساعتين من وقوع الزلزال، خاصة بعد قوع أكثر من 90 زلازلا طفيفا عقب الزلزال الرئيسي.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر كان قد ضرب "مولوكاس" في يوليو الماضي، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل; حيث تقع إندونيسيا في منطقة تسمى (حلقة النار) بالمحيط الهاديء والتي تتعرض إلى زلازل عادة ما تكون مصحوبة بتسونامي.



