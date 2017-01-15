معهد ستوكهولم:الدول النووية تعمل على تطوير ترساناتها رغم تقليص أعدادها

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" عن استمرار الدول النووية العالمية في تحديث وتطوير ترساناتها من الأسلحة النووية، في الوقت الذي تعمل على تقليص أعدادها.







وذكر المعهد في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أنه على الرغم من أن عدد الرؤوس النووية الإجمالية في العالم انخفض عن العام الماضي، إلا أن الدول النووية العالمية تعمل بشكل مستمر على تحديث أسلحتها النووية، موضحا أن عدد الرؤوس النووية انخفض من 14 ألفا و465 رأسا نووية مع بداية عام 2018 إلى 13 ألفا و865 رأسا مع حلول يناير من العام الحالي.





وأشار معهد ستوكهولم إلى أن هناك 9 دول أعلنت امتلاكها للأسلحة النوية، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية.





وأضاف المعهد أن من بين 13865 سلاحا نوويا حاليا، هناك 3750 تم نشرها مع قوات عملياتية، وأن ما يقرب من ألفي منها موضوعة على مستوى عالي من التأهب العملياتي.





وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من إجمالي عدد الأسلحة النووية في العالم، وذكر المعهد أن الدولتين عملتا على تخفيض ترساناتهما النووية بموجب اتفاقية ستارت 2010 المتعلقة بإجراءات زيادة معدل تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وفي عام 2018، أعلنت كل من روسيا والولايات المتحدة عن تحقيقهما للحد النهائي لخفض قواتهما النووية بحلول الموعد المحدد.





وتنتهي اتفاقية ستارت الجديدة عام 2021 بدون أن يتفق الطرفان على تمديدها، ولا توجد حاليا أية مناقشات حول تمديد تطبيق اتفاقية ستارت الجديدة.



