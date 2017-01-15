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مقتل 8 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

مقتل 8 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

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لقي 8 أشخاص مصرعهم، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط مالي.

وقال مصدر أمني محلي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ "إن الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين مديتني دوينتزا وهومبوري وسط البلاد".

جدير بالذكر أن مالي تعاني منذ نحو سبع سنوات من انتشار عنف مسلح في مناطق متفرقة بشمال ووسط البلاد، بعد أن وقع الشمال في أيدي جماعات مسلحة في مارس 2012، ثم امتد العنف إلى مناطق الوسط في 2015.


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