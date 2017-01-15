الرئيس الأفغانى: السلام الحقيقى مرهون بوقف طالبان للعنف

قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى اليوم الأحد، إن السلام الحقيقى فى البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف وتجرى محادثات مباشرة مع الحكومة.



وذكر بيان صدر عن مكتب الرئيس الأفغانى أن الحكومة الأفغانية، تقدر جهود حلفائها الصادقة وتلتزم بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ألغى أمس السبت، المفاوضات مع طالبان، بعد تبنيها هجوما فى كابول أسفر عن مقتل جندى أمريكى و11 شخصا آخرين، حيث كان سيجتمع مع قيادات طالبان فى كامب ديفيد اليوم.



