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وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن عمر ناهز 100 عام

وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن عمر ناهز 100 عام

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توفي صباح الخميس في البيرو الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الايرانية وايضا خلال الحرب الاهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته.

وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي "توفي والدي بعد اسبوع حافل بالتعقيدات، وهو الآن يرقد في سلام".

وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أمريكا اللاتينية.

وكان الأمين العام الحالي انطونيو جوتيريش قد بعث لدي كوييار برسالة تهنئة في 19 يناير بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها "أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيرا في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لاستلهم منهما".

وعمل دي كوييار كسفير لبلاده في عدة دول منها سويسرا والاتحاد السوفيتي وبولندا وفنزويلا وكان ممثلا دائما لبلده لدى الأمم المتحدة.

وعيّن ممثلا خاصا للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلا خاصا لمعالجة الوضع في أفغانستان.

في عام 1982، بدأ دي كوييار سنواته العشر على رأس المنظمة بمفاوضات مكثفة بين بريطانيا والأرجنتين بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها، وانتهت عام 1991 وفق غوتيريش ب"اتفاقات السلام التاريخية في السلفادور".

وأعلن فرانسيسكو بيريز دي كوييار أن جثمان والده سيسجى في وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة حيث ستقام مراسم الدفن.

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