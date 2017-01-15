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القوات الجويةالبريطانية:اعترضنا طائرات روسية مرتين في إستونيا منذ ايام

القوات الجويةالبريطانية:اعترضنا طائرات روسية مرتين في إستونيا منذ ايام

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 أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية اليوم الاثنين أن اثنتين من طائراتها المنتشرة في دولة إستونيا اعترضتا لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية طائرات روسية. 

 ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن القوات الجوية البريطانية قولها إن الحادثتين ترفع العدد الإجمالي لاعتراض طائرات روسية إلى 8 مرات منذ أن تولت هذه القوات البريطانية مهمتها في منطقة بحرالبلطيق في شهر مايو الماضي. 

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا أن أسطولها في بحر البلطيق يراقب التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" في منطقة البلطيق. 


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