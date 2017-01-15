ثلاث زلازل تضرب أندونيسيا وإيطاليا واليابان

شهد العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، ثلاث هزات أرضية ضربت كلا من ايطاليا واندونيسيا واليابان.

الزلزال الاول كان بالقرب من مدينتي روما وكولونا حيث أعلن المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا خفيفًا بقوّة 3.7 درجات وقع مساء الأحد، على بعد حوالي 30 كلم من روما، في الساعة 20:43 بالتوقيت المحلي 19:43 توقيت جرينيتش، دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، لكنّه أثار حالة من الهلع في صفوف بعض سكان العاصمة.

وبالرغم من تأكيد وسائل الإعلام الإيطالية أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع أي أضرار، ألا أن شركة النقل المشترك في روما "آتاك" أعلنت أنّها علّقت، في إجراء احترازي، عمل أحد خطوط مترو العاصمة بانتظار التحقّق من سلامته، مشيرة إلى أنّ الحركة استؤنفت في وقت متأخر من الليل بعد التأكّد من عدم حدوث أي أضرار.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آجي" عن خبراء قولهم إن سبب شعور السكان بهذه الهزة على الرغم من ضعف قوتها هو أن مركزها يقع على عمق 9 كيلومترات فقط، أي أنه قريب من سطح الأرض، وبالرغم أن روما لا تقع مباشرة في منطقة نشطة زلزاليا، إلا أنّ سكانها غالبا ما يشعرون بالهزات الأرضية التي تضرب أبروتسو المجاورة، وهي منطقة مشهورة بنشاطها الزلزالي المرتفع.

اما الزلزال الثاني فقد هز شرق اليابان، وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالاً قوته الأولية 5.5 درجة، كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو، وأنها لم تصدر تحذيرًا من أمواج مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد لها أنباء عن وقوع أي خسائر.

الزلزال الثالث كان اقواهم حيث بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر وضرب منطقة نائية في بحر باندا في إندونيسيا وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا و لا توجد تحذيرات من موجات "تسونامي" جراء الزلزال.



