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إسبانيا تدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية

إسبانيا تدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية

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أدانت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، الإعلان الصادر مؤخرا عن السلطات الإسرائيلية، بشأن اتجاهها لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الحكومة الإسبانية، في بيان صحفي حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه ، على أن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية، والذي زاد في الآونة الأخيرة، غير قانوني، وفقا للقانون الدولي، وهو ما أعاد التأكيد عليه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في آخر قراراته رقم 2334 في هذا الشأن.

وأضافت الحكومة الإسبانية، أن مثل تلك القرارات المتجاوزة للقانون الدولى، من شأنها إضعاف إمكانية التوصل إلى حل سلمى بين إسرائيل وفلسطين بشكل خطير، خاصة فى ظل كون "القدس" جزءا من الحل باعتبارها عاصمة مستقبلية للبلدين.


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