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العراق تعلن عن ثاني حالة وفاة جراء كورونا خلال أقل من 24 ساعة

العراق تعلن عن ثاني حالة وفاة جراء كورونا خلال أقل من 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة ثانية لأحد المشخصين سابقا بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تم تسجيل وفاة ثانية لأحد المشخصين سابقا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وأكد البدر "على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي تعمل على منع انتقال العدوى"، داعيا "جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".

كانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الاربعاء عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد، لسيدة كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة.

وسجلت العراق اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة.


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