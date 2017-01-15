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مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية

مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية

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لقت امرأة مصرعها وأصيب 14 شخصا آخرون, جراء انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال في قرية آلشين بالقرب مدينة فرويدنبيرغ الواقعة في ولاية شمال الراين الالمانية.

ووقع الانفجار في مهرجان "باكفيست 21" للمخبوزات ,حين حاول متطوعون في أحد خيام تقديم الطعام قلّي بعض وجبات الطعام المجمدة في مقلاة كبير مليئة بالزيت الساخن وقت الظهيرة.

وحسب تقارير ألمانية, فقد أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت بالخطيرة, بينهم 4 أصيبوا بحروق, وتوفيت امرأة من بين المصابين. وكان حوالى 100 شخص قد شاركوا في المهرجان, الذي نظم أمس الأحد.


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