الصين تؤكد ضرورة التمسك بالحل السياسي للقضية الليبية

قال نائب المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إنه يتعين على أطراف الصراع الليبي التمسك بالحوار, ودعم العملية السياسية الليبية, مشددا على أنه لا بد من حل القضية الليبية على نحو سياسي.



وأضاف تاو -في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا, نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الثلاثاء/- أن الصين تحث جميع أطراف الصراع على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن, وتخفيف حدة التوتر, والعودة إلى مسار الحوارات والمشاورات السلمية; بهدف تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد, متابعا "أنه يتعين على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها, والتمسك بعملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون أنفسه".

وحث الدول ذات التأثير على لعب دور نشط وممارسة تأثيرها في تيسير قدرة جميع الأطراف في ليبيا على إزالة الخلافات وزيادة الثقة المتبادلة, موضحا أنه يتعين على تلك الدول توفير مساعدة بناءة; لإقرار وقف إطلاق النار, واستئناف الحوارات السياسية.

ولفت تاو إلى أن الاتحاد الأفريقي , وجامعة الدول العربية يمتلكان مزايا خاصة في التوسط بين أطراف الصراع, داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى دعمهما في لعب دورهما وخلق تضافر بين هذا الدور ودور الأمم المتحدة.



