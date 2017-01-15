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بومبيو: نعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

بومبيو: نعمل مع السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس أن بلاده تعمل مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وقال بومبي - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إنه عقد اجتماعًا "مثمرًا" مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ترأس - في وقت سابق يوم الخميس - وفد السعودية أمام الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

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