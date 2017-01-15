المتظاهرون في هونج كونج يحاولون تعطيل المترو ويدعون إلى إضراب عام

حاول المتظاهرون المؤيّدون للديموقراطيّة في هونج كونج مجدّداً تعطيل حركة قطارات المترو في المستعمرة البريطانيّة السابقة صباح الإثنين، داعين إلى إضراب عام بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف شديدة.





وتعيش المستعمرة البريطانيّة السابقة منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسيّة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، إذ تشهد تحرّكات شبه يوميّة للتنديد بالتدخّل المتصاعد لبكين في هونغ كونغ.



وأقدَم متظاهرون يرتدون ملابس باللون الأسود الذي يرمز إلى حراكهم، صباح الإثنين على استهداف شبكة المترو الحيويّة في هونغ كونغ، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطّات بغية منعها من الانطلاق.



وسمحت سلطات هونغ كونغ بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت حركات معارضة عدّة إلى إضراب عام.