ارتفاع عدد قتلى عناصر من طالبان الي 15 ارهابي بوسط أفغانستان

قتل 15 من مسلحي حركة طالبان، في عمليات منفصلة نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم غازني بجنوب أفغانستان.







وذكرت مصادر عسكرية، في تصريحات لها أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية لها في إقليم غازني، مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين من طالبان، واعتقال إثنين آخرين، إلى جانب تدمير 8 من العبوات الناسفة، وإثنين من الألغام الأرضية.





في الوقت نفسه، شنت القوات الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية على الإقليم نفسه، أسفرت عن مقتل 11 مسلحا من طالبان. من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.





ويعتبر إقليم غازني واحدا من أكثر الأقاليم، التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان المسلحة، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.





وكانت مصادر أفغانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن 7 من مسلحي طالبان لقوا مصرعهم، في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي لوجار وقندهار وسط وجنوب أفغانستان.



