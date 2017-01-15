4 مصابين جراء سقوط قذائف في مطار العاصمة الليبية تسببت في إغلاقه

تسبب سقوط قذائف صاروخية في إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر ليلة السبت، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتسجيل خسائر مادية، بحسب مصادر متطابقة.

وقد صرحت وداد أبو نيران، مسؤولة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأحد إن "4 مواطنين أصيبوا من بينهم 3 حجاج دخلوا إلى مستشفى معيتيقة المركزي بعد تزامن وصول طائرة تحمل الحجاج إلى المطار مع القصف".

ومن جهتها، أدانت حكومة الوفاق الوطني قصف المطار، مشيرة بإصبع الاتهام إلى قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا والتي تشن منذ الرابع من أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتّحدة.

وجدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة في مناسبات عديدة، إدانة الضربات المتكررة التي تستهدف مطار معيتيقة، مؤكدا أن استمرار استهدافه قد يرقى إلى "جريمة حرب".



وتسبّبت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وتلك الموالية للمشير حفتر ودخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.