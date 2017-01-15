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"الخارجية الروسية": نتفهم دوافع طهران لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب

"الخارجية الروسية": نتفهم دوافع طهران لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده تتفهم دوافع "طهران" لاحتمال قيامها بزيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأضاف ريابكوف - في تصريحات له اليوم/ الثلاثاء - "لقد قلنا مرارا أننا نتفهم الدوافع التي دفعت إيران إلى هذه الخطوة في غياب أي مكافآت لتنفيذ طهران الكامل والدقيق لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي، لم يتبق لإيران خيار آخر سوى تقليص حجم التزاماتها الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

 وتابع سيرجي ريابكوف" نحن نفهم هذا المنطق، وفي الوقت نفسه، هذا لا يعني أننا نؤيد ما يحدث، الأمر ليس كذلك، نحن على العكس من ذلك، نشعر بالقلق ونعتقد أن احتمالات الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت غامضة".


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