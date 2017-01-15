إصابة شرطي فلسطيني برصاص الإحتلال في نابلس

أصيب أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، خلال محاصرة مقر الجهاز في مدينة نابلس، فجر اليوم/ الثلاثاء.







وأوضح محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان أن قوات كبيرة من جيش الإحتلال، حاصرت فجراً مقر الجهاز في مدينة نابلس، وشرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة شاب وتحطيم عدد من نوافذ المقر.







فيما ذكرت مصادر فلسطينية، أن القصة هي أن رجال الأمن الوقائي الفلسطيني اشتبهوا في سيارة تحمل لوحات إسرائيلية تقل عدداً من الأشخاص تبين فيما بعد أن بداخلها قوات خاصة إسرائيلية.









