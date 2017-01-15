مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار بكاليفورنيا

أعلنت الشرطة في مدينة "فريسنو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلح داخل أحد المنازل.

وقالت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن أحد المشتبه بهم تسلل إلى الفناء الخلفي للمنزل وفتح النار على من كانوا بالداخل أثناء مشاهدتهم مباراة لكرة القدم ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم على الفور فيما لفظ الرابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى .

ولم تتضح بعد الدوافع وراء هذا الحادث الذي بدأت السلطات التحقيقات للوقوف على ملابساته.



