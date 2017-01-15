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مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار بكاليفورنيا

مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار بكاليفورنيا

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أعلنت الشرطة في مدينة "فريسنو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلح داخل أحد المنازل.

وقالت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن أحد المشتبه بهم تسلل إلى الفناء الخلفي للمنزل وفتح النار على من كانوا بالداخل أثناء مشاهدتهم مباراة لكرة القدم ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم على الفور فيما لفظ الرابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى .

ولم تتضح بعد الدوافع وراء هذا الحادث الذي بدأت السلطات التحقيقات للوقوف على ملابساته.


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