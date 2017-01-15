رئيس الوزراء الصومالي يتفقد نقطتين أمنيتين عقب تعرضهما لهجمات تفجيرية

تفقد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري نقطتي تقاطع "سيدكا" والكيلو 4 الأمنيتين بالعاصمة مقديشو, وذلك بعد إعلان حركة "الشباب" المتطرفة مسئوليتها عن تفجيرهما بواسطة سيارتين مفخختين أمس السبت.







أثنى خيري -خلال زيارته حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأحد- على شجاعة قوات الأمن, كما دعاهم إلى مضاعفة مجهودهم من أجل الحفاظ على أمن البلاد, مشيرا إلى أن سيتم مكافأتهم على مجهوداتهم المضنية.





وأضافت الشبكة أن خيري حث الشعب الصومالي على العمل مع قوات الأمن من أجل تعزيز الحالة الأمنية.





وتقع نقطة تقاطع "سيدكا" بمحيط البرلمان الصومالي, بينما تقع نقطة الكيلو 4 التابعة لقوات جهاز المخابرات والأمن القومي على الطريق المؤدية إلى مطار مقديشو الدولي.





يذكر أن الانفجارين الإرهابيين أسفرا عن مقتل أكثر من 10 أشخاص, فضلا عن وقوع عدد من الإصابات.







