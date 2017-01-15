تركيا تؤكد أنها ستستخدم منظومة الصواريخ الروسية

أكّدت تركيا أنها ستستخدم منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، على ما قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية السبت.



وأثار شراء منظومة الصواريخ الروسية وتسليمها إلى تركيا في تموز/يوليو توترا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية الحكومية اسماعيل دمير لمحطة "سي إن إن ترك" الخاصة "ليست سياسة مجدية أن نقول لن نستخدم نظامًا اشتريناه بسبب حاجتنا إليه ودفعنا لقاءه هذا المبلغ من المال من أجل إرضاء خاطر أحد ما".

وتابع "سنقوم بما يترتب علينا وسيصبح النظام قابلا للاستخدام. لكنّ كيفية استخدامه ستكون موضع قرار يتخذ في وقت لاحق".



