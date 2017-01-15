مقتل 7 من مسلحي طالبان في عمليتين للقوات الخاصة الأفغانية

لقي 7 من مسلحي طالبان مصرعهم، في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي لوجار وقندهار وسط وجنوب أفغانستان.







وقال مسؤولون عسكريون، في تصريح لهم اليوم السبت إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية في حي محمد آغا بإقليم لوجار، أسفرت عن مقتل 3 من مسلحي طالبان، فيما قتل 4 آخرون وتم تدمير 4 عبوات ناسفة في عملية مماثلة بإقليم قندهار جنوبي البلاد. ولم تعلق "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.





ويعتبر إقليما لوجار وقندهار من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان المسلحة، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية الأفغانية.



