تحطم هليكوبتر أثناء مكافحة حريق غابات بالبرتغال

قال مسؤولون بخدمات الطوارئ في البرتغال إن طائرة هليكوبتر خفيفة تحطمت يوم الخميس خلال مشاركتها في مكافحة حريق غابات في شمال البلاد مما أسفر عن مقتل قائدها الذي كان قد أنزل للتو طاقمًا من أفراد الإطفاء قرب موقع الحريق.

وهذا ثاني حادث من نوعه خلال يومين في جهود مكافحة الحرائق بالبرتغال التي اندلعت عقب موجة حارة وطقس جاف.

وأصيب الطيار بجروح طفيفة في الحادث الأول الذي وقع يوم الأربعاء.

وقال مسؤول بخدمات الطوارئ إن الطائرة التي تحطمت يوم الخميس اصطدمت على ما يبدو بأحد أعمدة الكهرباء قبل أن تشتعل بها النيران.

وعززت البرتغال، التي شهدت موجتي حرائق مدمرة في عام 2017 أودت بحياة أكثر من مئة شخص، خدمات الطوارئ خلال العامين الماضيين بنشر عشرات الطائرات لمنع حرائق الغابات ومكافحتها.