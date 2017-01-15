الأمم المتحدة: 70 ألف شخص بحاجة لمساعدة فورية بالباهاماس بسبب "دوريان"

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يوم الأربعاء أن حوالي 70 ألف شخص في جزر الباهاماس بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر دوريان الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرًا إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية.

وأوضح لوكووك - في اتصال هاتفي مع بضعة صحافيين من ناساو التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات - أن المنظمة الأممية حولت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين.

وفي ناساو أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار بلغت 20 قتيلًا، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.

وخلف الإعصار دمارًا غير مسبوق في الأرخبيل ولا سيما بسبب سرعة الرياح العاتية التي رافقته والبطء الشديد في تقدمه مما جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات. وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الإعصار 76 سنتم.

وبحسب رئيس الوزراء هوبيرت مينيس فقد بلغت نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور، كبرى مدن أرخبيل أباكوس، 60%.

ولا يزال المطار مغمورًا بأكمله بالمياه بما في ذلك المدرج وبدت المنطقة بأكملها أشبه ببحيرة.

وحاليًا تراجعت قوة الإعصار دوريان من الفئة الخامسة، الأقوى على الإطلاق، إلى الفئة الثانية، ولكن الرياح المصاحبة له لا تزال عاتية إذ تناهز سرعتها 175 كم/ساعة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية الذين قالوا إنه يتقدم بموازاة الساحل الجنوبي الشرقي لولاية جورجيا الأمريكية على أن يجتاح ليل الخميس وصباح الجمعة ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية.