"الصفدي" يسحب اسمه من ترشيحات رئاسة حكومة لبنان

أعلن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معلنا دعمه أن يتم إعادة تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة المرتقبة وتأليفها.



