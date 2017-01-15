"الصفدي" يسحب اسمه من ترشيحات رئاسة حكومة لبنان

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تاريخ النشر
٠٨:٣٠:١٨ – ٢٠١٩/١١/١٧
اخر تعديل
٠٨:٣٠:٢٤ – ٢٠١٩/١١/١٧
أعلن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معلنا دعمه أن يتم إعادة تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة المرتقبة وتأليفها.
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