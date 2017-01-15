أنباء: ترامب يعلن عن خطة السلام في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة

كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية الأحد أنه من المتوقع أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القادمة إذا ما كان سيعلن عن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 2 مارس القادم.

وأشار موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي , نقلا عن المصادر التي لم يكشف عن هوياتها , إلى أن قرار ترامب سيتوقف على عدة عوامل على رأسها تطورات التحقيق في عزله الجاري حاليا داخل الكونجرس.

وأضاف الموقع أن قرار ترامب سيتوقف كذلك على اللقاءات التي سيجريها ومستشاره جاريد كوشنر مع قادة الشرق الأوسط وأوروبا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد الثلاثاء المقبل في دافوس السويسرية , حيث ستكون خطة السلام في الشرق الأوسط إحدى القضايا المطروحة على الطاولة.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يسافر كوشنر من دافوس إلى مدينة القدس مباشرة يوم الأربعاء للمشاركة في المنتدى العالمي الخامس للهولوكوست, حيث من المرجح أن يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو وخصمه السياسي بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض لمناقشة خطة السلام.

وذكر الموقع أن نتنياهو يريد أن يعلن البيت الأبيض عن خطة السلام من أجل تحويل تركيز حملته الانتخابية عن قضايا الفساد المتهم فيها أمام القضاء الإسرائيلي, بينما يريد جانتس إرجاء البيت الأبيض إعلانه عن خطته للسلام مجادلا بأنها إذا صدرت قبل الانتخابات الإسرائيلية فستكون بمثابة تدخل في العملية الانتخابية.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن الإعلان عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية من شأنه تعزيز موقف نتنياهو المتعثر, أما إذا قرر ترامب الانتظار فقد يكون من الصعب تقديم الخطة في وقت لاحق بسبب حملات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

ولفت الموقع إلى أنه خلال الأيام الأخيرة جرت مشاورات حادة بين مستشاري ترامب المكلفين بالتعامل مع قضية الشرق الأوسط, لكن ترامب نفسه لم يحظ بعد باجماع مع فريقه لمناقشة ما إذا كان سيتم الإعلان عن الخطة قبل الإنتخابات في إسرائيل لأنه حال تقديم الخطة قبل الإنتخابات في إسرائيل فسيكون تأثيرها على الإنتخابات هاما ويمكن أن تؤثر إيجابا على رئيس الوزراء نتنياهو , أما إذا تم تأجيل الخطة فسيكون من الصعب تقديمها إلى وقت لاحق لأن الإنتخابات الأمريكية ستكون على الأبواب.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض لموقع (أكسيوس) أن ترامب لم يتخذ القرار بعد , لكنه لم ينف أنه سيتخذ قرارا بشأن خطة السلام قريبا.