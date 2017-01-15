واشنطن تعترض على ظروف احتجاز مواطن امريكي متهم بالتجسس في روسيا

أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا، اليوم /الأربعاء، أنها قدمت اعتراضا رسميا على سوء المعاملة التي يتلقاها المواطن الأمريكي بول ويلان، المحتجز في روسيا على خلفية اتهامه بالتجسس .

وذكرت السفارة الأمريكية قولها - في بيان اليوم - إنها أرسلت مذكرة اعتراض رسمية إلى وزارة الخارجية الروسية طالبتها فيها بالتحقيق في مزاعم إساءة معاملة ويلان أثناء احتجازه وطالبتها أيضا بضمان سلامته.

وألقي القبض على ويلان الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية في غرفة فندق بموسكو نهاية ديسمبر الماضي ووجهت إليه اتهامات التجسس، والتي قد تؤدي إلى سجنه لمدة 20 عاما.

وشكا ويلان - الذي يحمل أيضا الجنسيات البريطانية والأيرلندية والكندية - علنا من سوء ظروف احتجازه، قائلا إن حياته معرضة للخطر، نافيا الاتهامات الموجهة إليه.



