الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين تجنب السفر للوقاية من "كورونا"

أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول حول العالم.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أنه في حال السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الإمارات وفق تقدير السلطات المختصة والتي تتمثل في الفحوصات الطبية في المطار، ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي، لحين التأكد من سلامة المسافر.. مشيرة إلى أنه في حال التأكد من الإصابة بالفيروس، فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية، وذلك ضماناk لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا"، اتخذت الإمارات التدابير والإجراءات الاحترازية اتباعا للمعايير الصحية العالمية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية الوقائية، حتى نجحت في شفاء 5 حالات بفضل الرعاية الصحية التي وفرتها لجميع الحالات المصابة بالفيروس.



