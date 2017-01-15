استشهاد فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّها أطلقت النار في القدس الشرقية على فلسطيني إثر مهاجمته عناصرها بمفرقعات نارية مما أدّى لإصابته بجروح، في حين أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس أنّ المصاب قضى متأثراً بجروحه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد إنّه خلال "عمليات أمنية"، لم يحدّد طبيعتها، نفّذتها الشرطة في بلدة العيسوية القريبة من القدس الشرقية أطلق الفلسطيني مفرقعات نارية باتجاه عناصر الأمن مباشرة "معرّضاً حياتهم للخطر" فردّ هؤلاء بإطلاق النار عليه مما أدّى لإصابته بجروح.

ولاحقاً أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاته، مشيرة إلى أنّه يدعى محمد عبيد (20 عاماً).

كانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية عام 1967 ، ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.



