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مصرع 13 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية جنوبي روسيا

مصرع 13 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية جنوبي روسيا

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لقي 13 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز سوخوي-34 في بلدة ييسك بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا ، فيما أصيب 19 آخرون. وأكدت وزارة الطوارئ الروسية ، في بيان اليوم الثلاثاء ، العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك ، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13 شخصا ، بينهم 3 أطفال.


وأشارت الوزارة إلى أن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض في ييسك ، حيث تم خلال عملية البحث إنقاذ 68 شخص ا وإجلاء أكثر من 360 آخرين. كانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية ، مشيرة إلى سقوطها على مبنى سكني ، موضحة أنه أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك" ، وأفادت بنجاة الطيارين وبتحطم الطائرة بسبب اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.

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