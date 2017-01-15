اجتماع طارئ للمجلس الاقتصادي في إيران لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود

عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران، اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.



وقال عضو في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "إن النواب سيقدمون مشروع قانون عاجل يلزم الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين".

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة مدن إيرانية مظاهرات ضد النظام جراء قرار رفع أسعار الوقود.. فيما أفادت مصادر في المعارضة الإيرانية بمقتل شخص في مدينة سيرجان خلال الاحتجاجات.



