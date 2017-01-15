الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بمحافظة حجة

كبدت قوات الجيش اليمني مدعومة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية, ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة, إثر قصف مدفعي على مواقع وتجمعات لهم في محافظة حجة.



وأوضحت مصادر يمنية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية, اليوم /الخميس/ أن التجمعات المستهدفة للميليشيات الحوثية كانت تتمركز في مديرية حرض شمالي المحافظة; ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات, وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وتمكنت قوات الجيش اليمني, أمس, من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شرق محافظة صعدة, بعد هجوم مباغت على مواقع تتمركز بها عناصر مليشيا الحوثي.



