الكرملين ينفي الاتفاق على لقاء بين ترامب وبوتين خلال قمة العشرين

أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، عدم وجود أي مبادرات من جانب واشنطن حول تنظيم اجتماع ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة أوساكا باليابان في آواخر شهر يونيو الجاري.





وأعلن بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ - "لا نعلم إذا كان زملاؤنا في الولايات المتحدة يستعدون لعقد مثل هذا الاجتماع، لم تردنا أي معلومات تتعلق بهذا الشأن إلى الآن، كما أننا لم نتلق أي طلبات رسمية تدعو لتنظيم محادثات ثنائية وشيكة بين زعيمي البلدين".





وأضاف المسؤل الروسي، أنه انطلاقا من حقيقة أن كلا من بوتين وترامب سيشاركان في قمة العشرين في اليابان، فمن الممكن أن يعقدا محادثات قصيرة على هامش القمة .. موضحا بقوله: "هذا ما يمكننا التنبؤ به الآن".





وكان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية في 28 - 29 يونيو الجاري.



