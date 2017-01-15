الجيش السوري يحبط هجوماً على نقاط عسكرية بريف "حماة"

تصدت وحدات من الجيش السوري اليوم/ الثلاثاء لمحاولات هجوم مجموعات كبيرة من تنظيمات إرهابية على النقاط العسكرية بريف "حماة " الشمالي.







اشتبكت وحدات من الجيش مع المجموعات الإرهابية، والتي شنت هجوماً واسعاً على النقاط العسكرية المتمركزة في محور "تل ملح " بالريف الشمالي؛ حيث تمكنت من إحباط الهجوم، وقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم، وتدمير عربة مصفحة وعتاد وآليات بعضها مزود برشاشات.





وتصدت وحدات من الجيش السوري، لهجوم مجموعات إرهابية أخرى، على النقاط العسكرية عبر "وادي عثمان "، ودمرت عربة مفخخة، قبل وصولها إلى هدفها، وقتلت عدداً منهم.







