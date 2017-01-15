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برلمان هونج كونج يؤجل جلسة النظر في قانون تسليم المطلوبين للصين

برلمان هونج كونج يؤجل جلسة النظر في قانون تسليم المطلوبين للصين

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أجلت الهيئة التشريعية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، اجتماعا للنظر في مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع الصين على خلفية احتجاج الآلاف أمام مقر البرلمان. 

وقالت حكومة هونج كونج في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"  "وفقا للنظام الداخلي رقم 14 (3)، أمر رئيس الجمعية التشريعية بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء، إلى وقت لاحق"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد وقت الاجتماع لاحقا. 

وكان آلاف المتظاهرين في هونج كونج، اقتحموا صباح اليوم طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة ونشروا الفوضى احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع بر الصين الرئيسي.


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