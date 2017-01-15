توقف مفاجئ لمحادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية وامريكا

قطعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل مفاجيء محادثاتهما لتقاسم التكاليف الدفاعية اليوم الثلاثاء، حيث اتهم كبير المفاوضين الأمريكيين سول بتقديم مقترحات لا ترقى إلى "تقاسم العبء بصورة عادلة ومنصفة".



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن التوقف المفاجئ للمحادثات أكد وجود خلافات واسعة بين الجانبين بعد أن أعلنت واشنطن عن طلبها بزيادة خمسة أضعاف في مشاركة سول في تكاليف تمركز حوالي28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وكان من المفترض أن تستمر الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي بدأت الاثنين حتى اليوم الثلاثاء. من جانبه قال جيمس ديهارت المسئول بوزارة الخارجية الأمريكية - لوسائل الإعلام المحلية بعد فترة وجيزة من انتهاء المحادثات - "لسوء الحظ، لم تكن المقترحات التي قدمها الفريق الكوري ملبية لطلبنا بتقاسم العبء المالي بصورة عادلة ومنصفة، ونتيجة لذلك، قطعنا مشاركتنا في المحادثات اليوم من أجل إعطاء الجانب الكوري بعض الوقت لإعادة النظر".

وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى مقترحات جديدة من شأنها أن تمكن كلا الجانبين من العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين بروح التحالف الكبير، وانه يتطلع إلى استئناف المفاوضات عندما يكون الجانب الكوري مستعدا للعمل على أساس الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة ".



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الولايات المتحدة طلبت زيادة كبيرة، مضيفة :" على أي حال، يخطط جانبنا لبذل قصارى جهدنا لضمان حصولنا على حصة عادلة بمستوى معقول يسهم في تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وموقف الدفاع المشترك".



