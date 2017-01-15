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الأمم المتحدة تؤكد أهمية زيادة الدعم الإنساني في ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد أهمية زيادة الدعم الإنساني في ليبيا

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أكدت الأمم المتحدة اليوم /الثلاثاء/ أهمية زيادة الدعم الإنساني للنازحين والمتضررين في ليبيا ، جاء ذلك في ختام زيارة نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كلمينتس إلى ليبيا والتي استمرت يومين, حيث تعهدت بالاستمرار في دعم النازحين والمتضررين.

وقيمت كليمنتس - خلال زيارتها وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد, لافتة إلى أنه ومع استمرار الاشتباكات يومياk فإن العديد من الناس فقدوا منازلهم, وهم يعانون صعوبة الوصول إلى الخدمات, إلى جانب انقطاعات الكهرباء اليومية.

وقالت كليمنتس: "الناس في ليبيا يعانون بشدqة, ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة". وفي طرابلس, زارت كليمينتس مركز التجمع والمغادرة وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا, والذين عبروا عن إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم ومحدودية الحلول في بلدان ثالثة.


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