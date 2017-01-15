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الجيش الليبي يشن غارات جوية على مواقع المليشيات جنوب طرابلس

الجيش الليبي يشن غارات جوية على مواقع المليشيات جنوب طرابلس

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شن الجيش الليبي غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة في منطقتي عين زارة والتوغار جنوب العاصمة طرابلس.

يأتي هذا في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

تأتي هذه التطورات عقب مرور شهر على حالة الهدوء الحذر والنسبي التي شهدتها محاور الاشتباكات والقتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قد كشف أمس السبت أن أكثر من 17 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة تم مواجهتهم منذ بداية الحرب على الإرهاب في البلاد.


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