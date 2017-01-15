روسيا تساعد كوبا في إعادة إعمار السكك الحديدية

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، فالينتينا ماتفيينكو، أن روسيا ستساعد في إعادة إعمار السكك الحديدية بكوبا.

وأوضح ماتفيينكو إنه" تمت مناقشة المشروع وتوقيعه مع حكومة البلاد في لقاء رسمي، وهذا سيغير نوعية البنية التحتية للنقل في كوبا، كما تمت الموافقة على خطة تمويل المشروع، موضحة أنه سيتم استبدال وسائل النقل، وزيادة سرعة القطارات".

وأوضحت أنه لم يتم التصديق على الاتفاقية في كوبا بعد، كما أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي ريكاردو كابريساس سيراقب شخصيا تنفيذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

وشددت ماتفيينكوعلى أن روسيا تعتزم اعتماد خطة طويلة الأجل لتطوير العلاقات مع كوبا حتى عام 2030، وتخطط الدول للتعاون ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن أيضا في مجال قطاع الصناعة والزراعة والصيدلة وكذلك التكنولوجيا الحيوية.

يذكر أنه في أوائل الشهر الماضي وعد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف بدعم كوبا، وقال إن روسيا ستواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجزيرة.



