باريس تؤكد استمرار الحوار مع ايران حول الملف النووي

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة أن الحوار مستمر حول ملف إيران النووي عقب محادثات هاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب.





وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والأميركي بحثا مواصلة المبادلات المنتظمة التي أجرياها في الأشهر الأخيرة حول إيران، وفرض ضرائب على عمالقة الانترنت.

ومن المقرر أن تعلن طهران غدا السبت تفاصيل الخفض الجديد للقيود التي تم الموافقة عليها في 2015 بشأن أنشطتها النووية.





وكانت باريس قد دعت إيران في وقت سابق للامتناع عن أي تحرك فعلي غير مطابق لالتزاماتها.





وخلال قمة مجموعة السبع أكدت فرنسا التوصل الى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص وتم التطرق الى لقاء محتمل بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني.