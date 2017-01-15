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"الدفاع الروسية": رصد 57 انتهاكا للهدنة في سوريا

"الدفاع الروسية": رصد 57 انتهاكا للهدنة في سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، منها 11 في حلب و1 في وإدلب 10 في اللاذقية و2 في حماه.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية ،اليوم /الأربعاء، أن الجانب التركي في لجنة الهدنة رصد هو الآخر 33 انتهاكا، منها 30 في إدلب و2 في اللاذقية و1 في حماه.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ أي عمليات إنسانية خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ إجمالا 2192 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3559.25 طن.


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