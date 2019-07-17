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الجامعة العربية: مشاورات لتحديد موعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب

الجامعة العربية: مشاورات لتحديد موعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب

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صرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية بأنه يجرى التشاور لتحديد موعد لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب فلسطين; لبحث التصريحات الأمريكية حول الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

وقال المصدر - لوكالة إنباء الشرق الأوسط - إنه تمت الموافقة على طلب فلسطين لعقد الاجتماع, وجاري التشاور مع العراق باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية; لتحديد الموعد لعقد الاجتماع لصياغة الموقف العربي من هذا الإعلان الأمريكي المخالف للشرعية الدولية ولثوابت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه عملية السلام وحل الدولتين.

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