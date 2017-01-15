سقوط بقايا قنبلة مضيئة اسرائيلية في موقع للأمم المتحدة في جنوب لبنان

أطلقت اسرائيل السبت قنابل مضيئة على مناطق عدة قرب الشريط الحدودي مع لبنان، سقطت بقايا إحداها داخل موقع للكتيبة الهندية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد (يونيفيل)، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومتحدث أممي.



وأفاد الجيش في بيان عن سقوط "بقايا إحدى القذائف المضيئة مصدرها الأراضي المحتلة داخل مركز تابع لقوات الأمم المتحدة- الكتيبة الهندية في بسطرة، دون وقوع إصابات".

وتابع البيان "تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان".

وأكد الناطق باسم قوات يونيفيل أندريا تننتي على "ما يبدو أنه بقايا قنبلة مضيئة في منطقة بسطرة" مضيفاً "ننظر في الأمر ولم يصب أحد".



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن موقع الكتيبة الهندية "أصيب بشظايا عدة"، وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي "أطلق فجر اليوم أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق الخط الحدودي، تولى فريق مشترك من الجيش اللبناني وقوات يونيفيل الكشف على أمكنة سقوطها.



