سول: تفاؤل بشأن إستئناف المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج

صرحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، هناك "علامات جيدة"، تشير إلى إستئناف محادثات نزع السلاح النووي، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.







وعادت كانج من رحلة استغرقت يومين إلى روسيا؛ حيث أجرت محادثات مع نظيرها سيرجي لافروف، حول القضايا الثنائية الرئيسية، بما في ذلك نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.







وبشأن الزيارة المزمعة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لفتت الوزيرة إلى أن الجانبين اتفقا أيضاً على العمل لإحياء زخم الحوار بين بيونج يانج وواشنطن، وناقشا الرسائل التي يمكن أن ترسلها كل من سول وموسكو إلى دول أخرى، بمناسبة سلسلة من القمم الثنائية المقرر عقدها على هامش قمة مجموعة العشرين.









