قوات الأمن الأفغانية تقتل 13 من عناصر طالبان في إقليمي هلمند وأوروزجان

نفذت قوات الأمن الأفغانية، عمليات عسكرية في إقليمي هلمند وأوروزجان أسفرت عن مقتل 13 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.







وقالت مصادر عسكرية أفغانية - اليوم الأربعاء - إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 8 من عناصر طالبان في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.





كما دمرت كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بدائية الصنع، وشنت قوات الأمن غارات جوية في منطقة مرجة في هلمند وقتلت 5 من مسلحي الحركة.





ولم تعلق الجماعات الحكومية المناهضة للحكومة على العمليات التي شنتها القوات الأفغانية حتى الآن. ويعد هلمند وأوروزجان من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان.











