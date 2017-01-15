قوات الأمن الأفغانية تقتل 13 من عناصر طالبان في إقليمي هلمند وأوروزجان

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نفذت قوات الأمن الأفغانية، عمليات عسكرية في إقليمي هلمند وأوروزجان أسفرت عن مقتل 13 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.
وقالت مصادر عسكرية أفغانية - اليوم الأربعاء - إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 8 من عناصر طالبان في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.
كما دمرت كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بدائية الصنع، وشنت قوات الأمن غارات جوية في منطقة مرجة في هلمند وقتلت 5 من مسلحي الحركة.
ولم تعلق الجماعات الحكومية المناهضة للحكومة على العمليات التي شنتها القوات الأفغانية حتى الآن. ويعد هلمند وأوروزجان من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان.
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