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قوات الأمن الأفغانية تقتل 13 من عناصر طالبان في إقليمي هلمند وأوروزجان

قوات الأمن الأفغانية تقتل 13 من عناصر طالبان في إقليمي هلمند وأوروزجان

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نفذت قوات الأمن الأفغانية، عمليات عسكرية في إقليمي هلمند وأوروزجان أسفرت عن مقتل 13 مسلحا على الأقل من حركة طالبان. 

وقالت مصادر عسكرية أفغانية - اليوم الأربعاء - إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 8 من عناصر طالبان في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.

كما دمرت كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بدائية الصنع، وشنت قوات الأمن غارات جوية في منطقة مرجة في هلمند وقتلت 5 من مسلحي الحركة. 

ولم تعلق الجماعات الحكومية المناهضة للحكومة على العمليات التي شنتها القوات الأفغانية حتى الآن. ويعد هلمند وأوروزجان من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان.



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