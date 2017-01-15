مقتل 4 جنود ومدنيين آخرين إثر وقوع انهيار جليدي شمالي الصين

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم/الاثنين/، مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين آخرين إثر وقوع انهيار جليدي أصاب مواقع تابعة للجيش بمحيط نهر "سياتشن" الجليدي الواقع شمالي البلاد.



وقالت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم إن 8 أشخاص آخرين باتوا عالقين جراء الحادث الذي وقع في منطقة على ارتفاع 18 ألف قدم.

وأضافت الوزارة الهندية أن اثنين من العالقين الثمانية تم إنقاذهما.

وتقع منطقة نهر "سياتشن" على قمة سلسلة جبال "كاراكورام" على ارتفاع 20 ألف قدم، ومن المعروف أن هذه أعلى منطقة يقام عليها ثكنة عسكرية في العالم، حيث يواجه الجنود بها الصقيع والرياح العاتية، وفي بعض الأحيان تصل درجة الحرارة ف الشتاء إلى أقل من -60 درجة مئوية.