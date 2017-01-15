أبوالغيط: سد عجز الموازنة الفلسطينية ضرورة مُلحة

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وقال أبو الغيط، فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب برئاسة تونس "رئيس القمة العربية"، لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، إن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وأضاف أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا أصبح، اليوم، وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة - ضرورة مُلحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين، وأردف قائلا: "جميعنا يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012، وآخرها قمة تونس الثلاثين بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع".



