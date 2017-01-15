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وزير الإعلام الغاني: تحرير الكنديتين المختطفتين نتيجة عملية أمنية

وزير الإعلام الغاني: تحرير الكنديتين المختطفتين نتيجة عملية أمنية

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أعلن وزير الإعلام الغاني كوجو أوبونج نكروما، تحرير المرأتين الكنديتين المختطفتين منذ الأسبوع الماضي في "كوماسي" ثاني أكبر مدن غانا. 

وقال "نكروما" في بيان - نقل راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء مقتطفات منه - إن أجهزة الأمن في غانا نفذت عملية أمنية فجر اليوم وحررت بنجاح الكنديتين المختطفين. 

وكان متحدث باسم الشرطة الغانية قد أعلن الخميس الماضي اختطاف اثنين من الكنديين في مدينة (كوماسي) حيث كانا يشاركان في برنامج للتبادل الثقافي مع جامعة التكنولوجيا بمدينة (كوماسي). 

يذكر أن رئيس غانا نانا أكوفو، تعهد بملاحقة المسئولين عن هذه الجريمة التي تعد ثاني حادث اختطاف من نوعه ب`"كوماسي" في غضون أقل من شهر بعد اختطاف مواطن هندي وتحريره في وقت لاحق.


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