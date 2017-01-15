"الأوروبي": عمليات الهدم في المناطق (ج) بالضفة تهدد حل الدولتين

قال الاتحاد الأوروبي ان عمليات الهدم في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، والبناء الاستيطاني الإسرائيلي، يشكل تهديداً لقابلية حل الدولتين، وتقويضاً للآمال بسلام دائم.

وأضاف الاتحاد الأوروبي - في بيان صدر عن ممثله بالاتفاق مع رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورام الله - أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد الأوروبي، يتوقع من السلطات الإسرائيلية، احترام التزاماتها كقوة إحتلال، وفق القانون الدولي، وشدد على أن الاتحاد كرر معارضته الدائمة القوية لسياسة الإستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، لافتاً إلى أن استمرار هذه السياسة، يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.



