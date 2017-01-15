رئاسة الجمهوريّة التونسية : الحالة الصحية للرئيس السبسي مستقرة

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أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس في بيان إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي، " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه...
تاريخ النشر
أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس في بيان إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي، " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه...
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