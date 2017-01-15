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رئاسة الجمهوريّة التونسية : الحالة الصحية للرئيس السبسي مستقرة

رئاسة الجمهوريّة التونسية : الحالة الصحية للرئيس السبسي مستقرة

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أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس في بيان إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي، " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه...

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