رئاسة الجمهوريّة التونسية : الحالة الصحية للرئيس السبسي مستقرة

أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس في بيان إعلامي، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي، " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه...



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