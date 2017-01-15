عون يترأس غدا اجتماعا أمنيا لبحث اتخاذ إجراءات ضبط الأوضاع

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون; لعقد اجتماع أمني عسكري ظهر غد /الإثنين/ في قصر بعبدا الجمهوري, للبحث في التطورات والاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان حاليا, والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في عموم البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان الليلة أن الاجتماع سيضم وزير الدفاع إلياس بو صعب, ووزيرة الداخلية ريا الحسن, وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.







ويشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات محتدمة لليوم الثاني على التوالي, بين المتظاهرين والقوى الأمنية المتمركزة أمام المدخل الرئيسي لمجلس النواب بساحة النجمة. وكان الرئيس اللبناني قد استقبل في وقت سابق من اليوم رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب, حيث استعرضا مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الاتصالات الجارية للانتهاء من التأليف الحكومي.



